Quarte e Quinte del corso SIA Denina in visita al Consorzio Servizi Innovativi di Torino

Il 20 febbraio 2025 le classi quarte e quinte del corso SIA Denina e le classi quarte e quinte Informatica dell'ITIS Rivoira hanno avuto l'opportunità di visitare la Ditta CSI (Consorzio Servizi Innovativi) di Torino, un’azienda di riferimento nell'ambito dei servizi informatici e delle soluzioni digitali per il settore pubblico e privato.

Durante la visita gli studenti hanno avuto modo di conoscere più da vicino il funzionamento dell'azienda, che si occupa principalmente di gestire e sviluppare sistemi informatici complessi, offrendo soluzioni su misura per i propri clienti.

L’azienda, che si distingue per la sua forte attenzione all’innovazione, ha mostrato ai ragazzi alcune delle sue tecnologie più avanzate, come l'intelligenza artificiale applicata ai processi di analisi dei dati e le soluzioni per la gestione dei servizi pubblici.

Oltre a scoprire il funzionamento dell'azienda la visita ha rappresentato per gli studenti un'importante occasione per orientarsi meglio nel mondo del lavoro e acquisire consapevolezza sulle opportunità professionali che si presentano in un settore in continua evoluzione come quello tecnologico. I responsabili del CSI hanno parlato delle competenze richieste per lavorare nell’azienda, delle figure professionali più richieste e delle possibili carriere che si possono intraprendere nel settore dell'IT e della digitalizzazione.

Un grazie particolare va al CSI di Torino per aver accolto le classi e per aver offerto un’esperienza che, speriamo, possa ispirare molti studenti a intraprendere una carriera nel campo della tecnologia e dell'innovazione.