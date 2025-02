Riparte l'Università del Mondolè: dieci serate di cultura, tradizioni e salute nei cinque Comuni dell’Unione

Cultura, tradizioni locali, cucina e benessere. Questi sonogli argomenti che saranno protagonisti della sesttima edizione dell'Università del Mondolè, progetto nato nel 2019, grazie alla collaborazione di un team tutto femminile dei comuni di Villanova Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei e Roccaforte Mondovì.

Dal 5 marzo la rassegna offrirà un ciclo di 10 serate gratuite, pensate per coinvolgere attivamente la comunità dei 5 Comuni dell'Unione.

Gli incontri si terranno ogni mercoledì alle ore 21 e saranno dedicati a una varietà di temi di grande interesse, spaziando dalla cultura alla cucina dalle tradizioni locali alla salute, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il territorio e i suoi abitanti:

- Cultura e tradizioni locali: un viaggio nelle tradizioni secolari e nel patrimonio culturale che caratterizzano i nostri Comuni.

- Cucina: nelle sue varie sfaccettature

- Salute e benessere: incontri su temi legati alla salute, alla prevenzione e al miglioramento della qualità della vita.

Ogni incontro sarà condotto da esperti del settore e avrà l’obiettivo di stimolare il dialogo, l’interazione e la partecipazione attiva della comunità. Un’occasione imperdibile per scoprire insieme il patrimonio culturale e gastronomico dei nostri Comuni, per imparare e per condividere momenti di crescita collettiva.

Un invito a tutti i cittadini e a coloro che sono interessati a partecipare a questa iniziativa culturale che si preannuncia interessante e ricca di contenuti. Non mancate!

Per maggiori informazioni, contattare 333/9904174