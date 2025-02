Incidente nella notte appena trascorsa a Madonna dell'Olmo dove una persona ha perso il controllo del veicolo che stava guidando ed è finita fuori dalla carreggiata.

L'allarme è scattato poco prima dell'una, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza e il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure alla persona che è riuscita ad uscire autonomente dal mezzo che si era cappottato.

Non risultano altri veicoli coinvolti.