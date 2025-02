Anche la Diocesi Cuneo-Fossano prega per la salute del Papa

Ore d'apprensione in tutta la comunità cristiana per le condizioni di salute di Papa Francesco. Il pontefice è infatti ricoverato da venerdì 14 febbraio al Policlinico Gemelli con un quadro clinico complesso e ulteriormente compromesso dalle preesistenti fragilità.



Molti i fedeli che si sono riuniti per una veglia di preghiera in piazza San Pietro affinchè Bergoglio possa recuperare la salute.



Anche Cuneo si unisce alla preghiera domenica 2 marzo alle 21 nella cattedrale di Cuneo e nella concattedrale di Fossano. Saranno inserite nelle celebrazioni alcune intenzioni affinchè “Papa Francesco, con l’aiuto della sua misericordia, trovi sollievo nella sua sofferenza”, sperimentando “la solidale vicinanza della comunità cristiana”, e perché “ristabilito in salute, continui la sua missione a servizio della Chiesa”.



L'avviso è stato divulgato oggi, martedì 25, ai preti al fine di poter riunire le comunità. Il vescovo Piero Delbosco: “Invito a pregare per il Santo Padre affinchè lo accompagni in questo momento così critico della sua vita”.