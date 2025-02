Ceva, presso l'anagrafe si potrà fare richiesta per la Medaglia d’Onore a cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, il prefetto di Cuneo ha consegnato agli eredi dei reduci di prigionia in Germania la Medaglia d’Onore, in memoria di coloro che subirono la deportazione e la detenzione in campi di prigionia e di lavoro dopo l’8 settembre 1943. La concessione della medaglia è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2006, n.206 ed è conferita ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti dopo l’8 settembre 1943, fossero essi detenuti o destinati a lavoro coatto per l’economia di guerra.

Il termine IMI è l’acronimo ufficiale di “Italianische Milita (r)r -Internierten, Internato Militare Italiano”, termine adottato dalle autorità tedesche nei confronti dei militari italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori del Terzo Reich nei giorni seguenti l’8 settembre 1943.

Tra gli internati e i deportati molti furono destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e a tutti i militari internati fu negato lo status di prigioniero di guerra previsto dalla Convenzione di Ginevra il 27 luglio 1929 e sottoscritta anche dalla Germania.

Per ricevere il riconoscimento di internato o deportato e la Medaglia d’Onore è necessario che la persona interessata, o un suo familiare, presentino un’apposita istanza.

Come già avvenuto in passato, il Comune di Ceva è disponibile a seguire le procedure per la presentazione della suddetta istanza e ad effettuare le copie della documentazione sia per i cebani, sia per tutti coloro che avranno piacere di effettuare la pratica di richiesta.

L’ente ha individuato nel funzionario Luca Pesce la persona preposta allo svolgimento di questa mansione, a disposizione dei cittadini per attivare la istanza e per seguirne l’iter.

Lo sportello a cui rivolgersi è situato al piano terra del palazzo comunale (piazza Vittorio Emanuele II), presso l’Ufficio Anagrafe, e l’accesso è consentito negli orari stabiliti.

All’istanza possono essere allegati, e saranno utili per la procedura, copia del foglio matricolare e copia di documenti, copia della piastrina di riconoscimento, copia della corrispondenza o ogni altro documento appartenuto al deportato.

Si ricorda che la medaglia è coniata dalla Zecca dello Stato in metallo e riporta da un lato lo stemma della Repubblica Italiana con intorno la scritta “Medaglia d’Onore ai Cittadini Italiani Deportati ed Internati nei Lager Nazisti 1943-1945” e dall’altro il nome e cognome dell’internato o del deportato dentro un cerchio di filo spinato.

“Ringraziamo Giorgio Gonella, già per tanti anni dipendente del Comune, per l’impegno profuso nel tenere viva la storia del nostro Paese e dei nostri concittadini - commentano dall’Amministrazione -. Il lavoro di ricerca e approfondimento permette a tutti noi di dedicare la dovuta attenzione a procedure come quella prevista per la consegna della Medaglia d’Onore, procedure che travalicano il mero iter burocratico e che vanno a legarsi indissolubilmente alle radici delle famiglie e della città. Unire la Storia delle nazioni e dei popoli con la storia dei singoli è l’unico modo per non dimenticare il nostro passato e, su questo, costruire il futuro”.