Il gruppo AIDO Intercomunale di Bra, Langhe e Roero chiama a raccolta i "soci"

Come ogni anno, anche per la dinamica e determinata realtà associativa targata "AIDO" ben presente su Bra, Langhe e Roero per diffondere, sensibilizzare, informare sulla cultura della donazione di organi, tessuti e cellule stimolando l'espressione consapevole di un SI alla vita, sarà dato concretezza ad un ritrovo istituzionale per fare il punto della situazione sull'attività svolta.

Grazie all'ospitalità della Angiolina Costantino U.N.V.S. APS del Presidente Gandino, i locali sede dei "veterani dello sport" Giovedì 27 Febbraio 2025 alle 20.30 ospiteranno l'assemblea ordinaria intermedia che permetterà a tutto lo staff dirigente ed ai tanti soci iscritti al "dono" di analizzare un 2024 indubbiamente positivo con un'analisi delle tante attività che saranno ben concretizzate sull'anno in corso.

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto e profuso a favore della mission associativa ed i dati che presenteremo in occasione del momento d'incontro e confronto metterà in evidenza numeri e risultati indubbiamente oggettivi, positivi e certi a sottolineare un impegno mai pago per un'azione mirata a ridurre tempi e liste d'attesa con 8.080 pazienti che sperano nella donazione di organi, tessuti e cellule per ritornare a vivere" - afferma il Presidente AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero Gianfranco Vergnano a cui fa eco il Marina Barbero Segretaria del sodalizio associativo territoriale che aggiunge concludendo - "Forte del riconoscimento di "Bra città del dono" la ns. realtà, ricompattata nel 2008 con un rilancio vero e concreto nel 2009, oggi al 17.mo anno di vita evidenzia un gruppo, la nostra squadra come fattore incentivante ad una crescita significativa delle espressioni favorevoli al "dono" nel rapporto "territorio/popolazione" viste le tante e differenti iniziative che stanno portando quella cultura fondamentale e preziosa legata ad un SI alla vita, segno generoso, d'amore e speranza a tutti coloro che son in attesa del "dono".