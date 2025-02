A Dogliani il primo appuntamento musicale di "Accordi": al teatro Sacra Famiglia si esibiranno Gli Archimedi

Il primo appuntamento musicale di “Accordi”, la rassegna programmata e organizzata a due mani da Dogliani e Cherasco, con il contributo della Fondazione Crc, si svolgerà a Dogliani nel Teatro Sacra Famiglia domenica 9 marzo alle ore 17.

I 4 concerti e le due lezioni di ascolto proposte da Mariacarla Cantamessa, rientrano nel contenitore culturale cheraschese di “Contaminazioni” e si svolgeranno a domeniche alterne nel teatro Sacra Famiglia di Dogliani e nella chiesa di San Gregorio di Cherasco.

Nel teatro di Dogliani, il 9 marzo si esibiranno gli Gli Archimedi, il trio d’archi composto da Andrea Bertino al violino, Marco Allocco al violoncello e Giorgio Boffa al contrabbasso.

Il nome deriva da Archimede che vuole simboleggiare la creatività e giocando sulla prima metà del nome rimanda agli archi. Nati nel 2015, Gli Archimedi hanno costruito la loro identità sulla sperimentazione e sull’unicità della loro formazione, un trio d’archi composto da violoncello, violino e contrabbasso. Tutti e tre gli strumenti hanno infatti in comune la musica classica, ma sono molto rare le composizioni scritte per un trio di questo tipo. Inoltre, violino e contrabbasso sono caratterizzati da una certa versatilità che li rende ugualmente apprezzati non solo nella Classica, ma anche nel Jazz e nel Folk. Diventa così possibile per il gruppo mantenere un’impostazione cameristica da trio d’archi e, allo stesso tempo, dedicarsi alla sperimentazione di brani ascritti non solo alla musica classica, ma anche al filone folk e jazz.

Il trio tuttavia non si trova a metà tra i generi, ma si basa su un attento studio dei brani scelti, in cui il centro del discorso musicale è la reinterpretazione, che si risolve in uno stile unico e del tutto personale. La formazione classica dei tre musicisti acquista così nuove sfumature grazie alla spiccata originalità nell’accostamento degli strumenti. Queste due componenti fanno sì che brani classici assumano connotazioni folk, e pezzi jazz acquisiscano nuove sfaccettature scalfite dal suono acustico dei tre strumenti che a turno improvvisano e accompagnano.

Nel concerto il trio d’archi proporrà Le Mezze Stagioni, cioè la reinterpretazione delle celebri Quattro Stagioni di Vivaldi.

Domenica 9 marzo, ore 17, Dogliani - Teatro Sacra Famiglia; ingresso libero.