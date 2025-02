Un ponte tra comunità: l'incontro tra l'associazione dei Senegalesi di Bra, Alba, Roero e Langhe e il sindaco di Alba

Un incontro all'insegna della collaborazione e della condivisione. L'Associazione dei Senegalesi di Bra, Alba, Roero e Langhe (ASBARL) ha incontrato il Sindaco di Alba, Alberto Gatto, per un confronto diretto sulle tematiche dell'integrazione e della coesione sociale. Presenti anche il rappresentante ANOLF Roger Davico, testimone di un dialogo che guarda al futuro.

"Abbiamo condiviso idee, progetti e obiettivi per rafforzare il legame tra la nostra comunità e la città di Alba", sottolineano i rappresentanti dell'ASBARL. "Lavoriamo insieme per una società sempre più inclusiva, aperta e solidale".

Nata con uno spirito di solidarietà e impegno sociale, ASBARL è un’associazione apartitica e aconfessionale che opera senza scopo di lucro per sostenere la comunità senegalese nelle Langhe e nel Roero. Tra i suoi obiettivi principali, la sensibilizzazione sul tema dell'integrazione, l'assistenza socio-sanitaria ai connazionali in difficoltà e la promozione di servizi di supporto sul territorio.

Non solo aiuto, ma anche cultura e identità. ASBARL organizza mostre, incontri e convegni per far conoscere le tradizioni senegalesi, valorizzando un patrimonio artistico e culturale che arricchisce il tessuto sociale albese. "L'integrazione non è solo accoglienza, ma anche scambio e crescita reciproca", affermano dall'associazione.