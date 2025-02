"Salveremo il mondo prima dell’alba" arriva al Toselli di Cuneo: appuntamento al 4 marzo

Gli appuntamenti piemontesi dello spettacolo "Salveremo il mondo prima dell’alba della compagnia Carrozzeria Orfeo arrivano all’interno delle stagioni comunali realizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo e si terranno il 4 marzo 2025 al Teatro Toselli di Cuneo, il 5 marzo al Teatro Marenco di Novi Ligure e il 7 marzo al Teatro Alfieri di Asti, sempre alle ore 21.

Dopo aver esplorato in precedenti spettacoli il mondo degli ultimi e degli esclusi, questa volta Carrozzeria Orfeo si concentra sull’apparente successo e benessere della classe dirigente, evidenziandone le contraddizioni e i drammi interiori. Un racconto lucido e disilluso che, con ironia e profondità, indaga le fragilità di un sistema che spinge incessantemente alla produttività, soffocando autenticità e sentimenti genuini.

Lo spettacolo, scritto da Gabriele Di Luca, si inserisce nel cartellone di Piemonte dal Vivo, realtà che si conferma ancora una volta punto di riferimento per la diffusione della cultura teatrale sul territorio, con un’attenzione particolare all’innovazione e all’inclusione. Il progetto Teatro No Limits, che accompagna le repliche con l’audiodescrizione, rappresenta un ulteriore passo avanti per garantire un’esperienza immersiva anche alle persone non vedenti e ipovedenti.

La Fondazione Piemonte dal Vivo aderisce e sostiene il progetto Teatro No Limits, promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con Consiglio Regionale del Piemonte ETS e con il sostegno di Fondazione CRT.