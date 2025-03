Il Kodokan Cuneo festeggia il carnevale in allegria!

Giovedì 27 febbraio il Kodokan Cuneo ha festeggiato il carnevale! Per un pomeriggio il tatami si è trasformato in un colorato scenario di maschere, giochi e allegria, dove i ragazzi hanno potuto divertirsi in un ambiente sereno e familiare, sempre all’insegna dei valori dello sport e dell’amicizia.

Il carnevale è una festa che da sempre affascina i bambini e i ragazzi. Il piacere di travestirsi, di giocare a essere qualcun altro, di ridere e scherzare insieme è qualcosa di unico. Per i più piccoli, il carnevale è un momento di magia, un’occasione per lasciarsi trasportare dalla fantasia, proprio come accade nel judo, dove ogni allenamento è un viaggio di scoperta tra nuove tecniche e nuove sfide da affrontare.

Sul tatami, i ragazzi del Kodokan Cuneo hanno portato la stessa energia e la stessa voglia di mettersi in gioco che caratterizza i loro allenamenti. Maschere e costumi hanno preso il posto del consueto judogi, ma lo spirito che li unisce è rimasto lo stesso: rispetto, disciplina e divertimento. Perché proprio come il Carnevale insegna a uscire dagli schemi e a giocare con le proprie identità, il judo insegna ad adattarsi, a trasformarsi, a migliorarsi continuamente attraverso l’impegno e la passione.

La festa è stata un successo grazie alla partecipazione di tutti. Tra giochi, scherzi e momenti di condivisione, il pomeriggio è volato via tra risate e complicità. Per i tecnici del Kodokan Cuneo, questa giornata è stata l’occasione per vedere i ragazzi in una veste diversa, più spensierati ma sempre uniti dallo stesso spirito di gruppo.

A fine giornata, gli istruttori hanno voluto ringraziare tutti per la bellissima partecipazione e hanno rivolto un augurio speciale: “Buon carnevale a tutti! È bello vedervi divertirvi insieme, con la stessa energia e lo stesso entusiasmo che portate sul tatami. Ci prendiamo una piccola pausa: lunedì 3 marzo non ci sarà il corso ma ci rivediamo in palestra giovedì 6 marzo pronti a ripartire con ancora più voglia di imparare e crescere insieme.”

Carnevale e judo, in fondo, hanno più in comune di quanto si possa pensare: entrambi insegnano a mettersi in gioco, a scoprire nuove parti di sé e a divertirsi con gli altri. E proprio come si dice nel judo, il miglior modo per crescere è farlo insieme!

Buon carnevale a tutti, ci vediamo giovedì 6 marzo sul tatami!