Un successo il convegno sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) organizzato da ASTRA CUNEO

Nuovo CCNL Trasporto Merci e Logistica - ASTRA CUNEO a confronto con Sindacati, Consulenti ed imprese presso la nuova sede sita in Cuneo (Fraz. Madonna dell'Olmo) via Bra 1. Il Segretario Generale Gabriele Bracco, relatore del Convegno dello scorso 27 febbraio, ha illustrato alla numerosissima platea le novità introdotte.

Con la rimozione delle riserve sindacali di fine gennaio scorso, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore trasporto merci e logistica è entrato ufficialmente in vigore, portando importanti novità normative ed economiche.

Tra le principali modifiche, si segnala una revisione di oltre il 35% degli articoli contrattuali, con interventi su temi chiave come la riclassificazione del personale, la qualificazione della filiera, la gestione dei danni, la riduzione dell’orario di lavoro in specifici ambiti e l’aumento del welfare aziendale.

Sul piano economico, il rinnovo introduce uno degli aumenti salariali più rilevanti dei rinnovi del 2024, sino a 290 euro entro il 31 dicembre 2027, con un primo incremento immediato sino 140 euro dal 1° gennaio 2025.

Gabriele Bracco, Segretario Generale di ASTRA CUNEO, ha voluto porre l’accento su un tema cruciale per la sostenibilità del settore: "Ora speriamo che anche i clienti delle imprese di trasporto e logistica dimostrino la stessa lungimiranza dei nostri imprenditori, accettando immediatamente gli adeguamenti dei prezzi dei servizi di trasporto derivanti dall’applicazione del rinnovo del CCNL. La mancata accettazione di tali aumenti rappresenterebbe non solo una mancanza di sensibilità verso i lavoratori e le imprese, che svolgono un ruolo fondamentale nel portare le loro merci nel mondo, ma anche un rischio concreto di alimentare eventuali elusioni o abusi da parte delle imprese di trasporto che, non potendo trasferire i maggiori costi, potrebbero ricorrere a pratiche non regolari per rimanere sul mercato.”

ASTRA CUNEO invita tutte le parti interessate a contribuire con senso di responsabilità alla sostenibilità economica e sociale del settore, riconoscendo il valore del lavoro svolto dai lavoratori e dalle imprese di trasporto e logistica.

Il Segretario Generale ha avuto modo anche di descrivere ai presenti i nuovi servizi attivati dall'Associazione in merito alla gestione del personale viaggiante, in un contesto, quello della nuova sede di ASTRA, accogliente ed all'avanguardia. Bracco si è detto molto soddisfatto degli enormi progressi che in quest'ultimo triennio l'associazione ha fatto rispetto al passato, culminato con la nuova sede, all'avanguardia ed in posizione strategica. Un cambio di marcia in un contesto che richiede maggiore professionalità e vicinanza alle imprese rappresentate.