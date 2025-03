Galatea Ranzi è “Anna Karenina": appuntamento al teatro di Alba

Il regista Luca De Fusco porta sul palco del Teatro sociale, martedì 11 marzo, alle ore 21, uno dei romanzi più importanti della storia della letteratura: “Anna Karenina" di Tolstoj e affida a Galatea Ranzi il ruolo della leggendaria protagonista.

Posti disponibili acquistabili al botteghino del Teatro Sociale “Giorgio Busca”, in piazza Vittorio Veneto n. 3, tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e due ore prima dall’inizio della recita, online su www.ticket.it e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.

La ribellione ad un matrimonio asfissiante e un amore travolgente, che allontana Anna dagli affetti e la esclude dalla società conformista e puritana della Pietroburgo ottocentesca: ecco i temi al centro di una storia che comunica senza sforzi con il pubblico contemporaneo, dimostrandosi, ancora oggi, emblema immutato delle nostre passioni, inquietudini e speranze.

Come raccontare a teatro una delle storie più belle del mondo?

"Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda in vari modi – scrive De Fusco nelle note di regia -. Innanzitutto con un cast di livello che parte da una delle migliori attrici italiane, Galatea Ranzi, per il ruolo di Anna, ma anche da un insieme di interpreti di altrettanto spessore. Insieme col drammaturgo Gianni Garrera abbiamo poi deciso di non nascondere l'origine letteraria del testo, ma anzi di valorizzarla. Al di là dei dialoghi, le parti più strettamente narrative e i pensieri dei personaggi saranno detti dagli stessi attori che interpretano i ruoli, seguendo la lezione del Ronconi del "pasticciaccio" e configurando degli "a parte" tipici del linguaggio teatrale".