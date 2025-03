Donne in agricoltura, Cia Cuneo: “Congratulazioni alla carrucese Veronica Seghesio e alle premiate dal Comizio Agrario di Mondovì”

C’era anche l’imprenditrice agricola Veronica Seghesio, 38 anni, associata Cia Agricoltori italiani, con azienda agricola a Carrù, tra le donne premiate ieri sera dal Comizio Agrario di Mondovì nell’ambito della Festa della donna. Un riconoscimento che dal 1917 intende valorizzare l’impegno femminile nel campo dell’imprenditoria agricola locale.

A ricevere l’attestato dalle mani del presidente del Comizio Agrario Guido Viale e dal direttore dello stesso organismo Attilio Ianniello, sono state, oltre a Veronica Seghesio, altre tre donne imprenditrici agricole: Valentina Allaria (Azienda agricola “Il Forletto” in Murazzano), Delia Revelli (Azienda agricola San Biagio in Mondovì) e Adriana Viglietti (Azienda agricola in Pamparato).

Secondo i dati diffusi oggi dalla Regione Piemonte, il tasso di attività delle donne tra i 15 e i 64 anni ha raggiunto livelli record, attestandosi al 65,8% nel terzo trimestre del 2024. Questi valori sono nettamente superiori alla media nazionale (57,9%), confermando il Piemonte come un modello virtuoso per l’inclusione femminile nel mercato del lavoro. Parallelamente, il tasso di occupazione delle donne continua a crescere, arrivando al 62,7% nel terzo trimestre. Un risultato straordinario che si accompagna a una riduzione del tasso di inattività, sceso al 34,2% nel terzo trimestre dell’anno.

L’azienda agricola che Veronica Seghesio gestisce come titolare è interamente biologica: otto ettari di nocciole Igp Piemonte e un ettaro di vigna coltivata a dolcetto.

"Sono molto onorata – commenta Veronica Seghesio - di aver ricevuto questo Premio, che ha una tradizione ultracentenaria. E’ importante che il lavoro delle donne in agricoltura venga riconosciuto, da sempre il loro ruolo è fondamentale nell’economia agricola. La mia è un’azienda familiare, dedico in particolare l’attestato che mi è stato conferito a mia nonna Adelina di 93 anni, alla quale devo ciò che ho imparato e che ha dedicato tutta la sua vita all’agricoltura, insieme al nonno e a mio papà".

Durante l’incontro, la scrittrice Paola Gula ha presentato il suo ultimo libro “Gemmadora”.

A Veronica Seghesio, in particolare, come anche alle altre premiate sono state espresse le felicitazioni del presidente e del direttore provinciali di Cia Cuneo, Claudio Conterno e Igor Varrone, insieme ai vicedirettori Silvio Chionetti e Filomena Sammarco e alla responsabile delle sede Cia di Mondovì, Roberta Serasso.