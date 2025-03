In casa 60 grammi di cocaina: deejay monregalese finisce agli arresti domiciliari

Un controllo su strada, che ha fruttato un primo rinvenimento di sostanze. Quindi una perquisizione presso la sua abitazione in Mondovì, confermando quei primi riscontri e consentendo ai Carabinieri del locale Reparto Operativo di recuperare al suo interno 60 grammi di cocaina in parte già suddivisi in dosi, stupefacenti di altro tipologia, un bilancino di precisione, sostanze da taglio e materiale utile per il confezionamento.

Sono le circostanze che lo scorso venerdì 28 febbraio hanno portato al fermo di un uomo, classe 1984, residente nel centro monregalese, conosciuto nel mondo dei locali notturni anche al di fuori della nostra provincia per la sua attività di deejay .

Dopo la convalida del fermo da parte del Tribunale l’uomo risulta tuttora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, indagato dalla Procura della Repubblica di Cuneo per il reato di spaccio di stupefacenti.