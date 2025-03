Cinque donne e un traghettatore verso il miraggio di un mondo migliore: a Saluzzo lo spettacolo "In viaggio"

“In viaggio, lo spettacolo teatrale di Andrea Murchio per la regia di Alessia Olivetti a cura della associazione Musicampus, sarà rappresentato giovedì 13 marzo alle 21 presso la sala tematica del Quartiere, ex Caserma Musso in piazza Montebello.

L’appuntamento è inserito nella rassegna comunale “Storie di (dis) Pari opportunità”, calendario di iniziative che ruotano intorno alla Giornata internazionale della donna.

In viaggio, diario di bordo: “Cinque donne, cinque esistenze, cinque differenti paesi, cinque culture ed ideologie diverse.Ogni donna col suo fardello da portare, il suo conflitto. Il suo pregiudizio. Un unico luogo. O meglio, un non luogo: la barca. A traghettarle verso il miraggio di un mondo migliore, un miraggio che può prendere consistenza solo dopo aver attraversato la lunga notte sul mare, infinita e perigliosa, colma di paura,solitudine, che diviene teatro in cui far riaffiorare ricordi, speranze, rivalse, amore, odio e disillusioni.

Quali sentimenti possono mai nascere durante un viaggio quando si è soli? O meglio: quando si è fragili, feriti, impauriti, e la morte è seduta al tuo fianco?

Quali sogni - o incubi- possono impadronirsi della tua anima, mentre la Natura, il mare, sibilano, in un arcano linguaggio .

Un'esplorazione dell'universo umano, declinato al femminile. Un racconto di formazione che è anche un tentativo di indagine delle annose e tragiche questioni del nostro tempo: dall'immigrazione allo scontro di culture, dalla paura del diverso e dello straniero, alla speranza che viene dall'accoglienza e dalla conoscenza dell'altro.

Esiste un solo bene -diceva Socrate- ed è la conoscenza. Così come esiste un solo male: l'ignoranza. Questa consapevolezza antica, ma sempre nuova, è il dato con cui si confronteranno le protagoniste della storia, in un percorso che diviene la quintessenza stessa dell'umano: il viaggio.

Ingresso libero.

La rassegna "Storie di (dis) Pari opportunità” continua sempre giovedì 13 e quindi il 20 e il 27 marzo, alle 17 Sala laboratorio della Biblioteca civica, piazza Montebello 1, con gli “Incontri in biblioteca”, presentazione di libri dedicati alla figura femminile (“Le storie siamo noi” di Serena Vuillermoz, “ll nascondiglio perfetto” di Antonella Manduca, “La tua stagione“ di Cinzia Dutto) in collaborazione con la Biblioteca civica Lidia Beccaria Rolfi.