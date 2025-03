“Odyssea Borealis” e il talk con Matteo Della Bordella anteprima dell’Outdoor Festival di Saluzzo

Terres Monviso Outdoor Festival lo presenta come evento imperdibile per gli appassionati di avventura e montagna: è la proiezione del film "Odissea Borealis" a cui seguirà il talk esclusivo con Matteo Della Bordella, domani sera, giovedì 13 marzo alle 21 al Teatro Mgda Olivero, in via Palazzo di città, 15.

E' l’anteprima del festival stesso, in programma a Saluzzo dal 14 a domenica 16 marzo, dedicato agli appassionati dell’outdoor, a famiglie, a studenti, al pubblico del turismo slow, agli sport invernali ed estivi che caratterizzano la regione, una vetrina per i protagonisti economici della montagna e per le nuove sensibilità che la vivono, con l’obiettivo di far conoscere un territorio per costruire una destinazione turistica riconosciuta.

“Odyssea Borealis”, è il film prodotto da Vibram in collaborazione con Ferrino, che racconta la spedizione in Groenlandia di Matteo Della Bordella e del suo team: Symon Welfringer, Silvan Schüpbach e Alex Gammeter.



Un viaggio di 300 km in kayak, alla ricerca di nuove sfide e di una via inedita da aprire , in un ambiente tanto spettacolare quanto inospitale.

Quattro alpinisti si addentrano in un territorio ancora in parte inesplorato della Groenlandia, dove ogni decisione è una questione di sopravvivenza. Con il solo ausilio della loro esperienza e del lavoro di squadra, fondono istinto e razionalità per gestire al meglio le risorse limitate.

Il richiamo della natura selvaggia

Nel corso della spedizione, il team riscopre il significato primordiale dell’adattamento, sincronizzandosi con il ritmo della natura incontaminata. Il fragile equilibrio del gruppo diventa la chiave per affrontare un ambiente tanto affascinante quanto spietato.

Dopo la proiezione, Matteo Della Bordella sarà presente per un talk esclusivo con il pubblico del Magda Olivero.

Ingresso per tutti: 5 euro.