Saluzzo street Boulder festival rimandato a domenica 16 marzo

A causa delle condizioni meteo avverse il Saluzzo street Boulder festival è rimandato a domenica 16 marzo.

Il Saluzzo Street Boulder Festival nasce nel 2024 dall’idea di quattro giovanissimi delle Terres Monviso: Giacomo Bassignano, Matteo Curti, Lorenzo Carasio e Ezio Rinaudo (Takkebasse), da subito sostenuti dalla Città, dalla FAB e dalle Terre del Monviso.

Era certamente una sfida curiosa che però ha conquistato 200 persone in soli due mesi. Vedere centinaia di persone viaggiare per la Saluzzo medievale, o attraversare il mercato, con il loro crash pad è stato elettrizzante, e vivere la finalissima in un quartiere colmo, è stato emozionante.

Alla squadra si è aggiunto Ezio Rinaudo, takkebasse, e in Fab chi amava di più questo sport.