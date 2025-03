A Bra lo spettacolo teatrale "In occasione di una nuova era”

In occasione della Giornata Internazionale del Teatro, giovedí 27 marzo 2025 alle ore 21 la compagnia Teatro del Fiasco, con il patrocinio della Città di Bra, organizza lo spettacolo teatrale “In occasione di una nuova era” presso il Teatro politeama Boglione di Piazza Carlo Alberto.

Andrea Borgogno e Alessio Negro, fondatori del Teatro del Fiasco, oltre che attori e autori, insieme ai registi di fama internazionale Pierre Byland e Mareike Schnitker, tornano in scena con la prima assoluta della nuova versione di quest’opera, già apprezzata in Italia come all’estero, e dopo aver conquistato diversi premi con il titolo originale “In occasione…”.

La fedeltà, il senso del dovere, il momento che precede un grande evento, questa pièce è una parabola sulle attese della vita. In occasione dell'arrivo del Presidente, la situazione appare sotto controllo. Il Presidente sta per arrivare, arriverà? Leo e Ostrovsky, esploratori di nuovi Mondi, sono due addetti alla sicurezza pienamente padroni della scena con la missione di accompagnare il pubblico in questo itinerario tra il surreale e la quotidianità prendendolo per mano e facendolo sentire parte dalle scena. Da una situazione di ordine, un imprevisto fa scattare l’imponderabile. L’ordine diventa disordine e tutto quello che prima era rigorosamente inquadrato evolve verso il disastro. Anche il pubblico finirà per immedesimarsi nei protagonisti anche se è ben felice di non essere al loro posto.

Uno spettacolo che vuole mettere attenzione su chi rimane.

Andrea Borgogno, già fondatore della compagnia del “Ciabotto” e del “Teatro Novello” è anche ottico, mentre Alessio Negro, negli ultimi anni é stato attore in tournée mondiale nella prestigiosa Compagnie du Hanneton di James Thierrée (nipote di Charlie Chaplin). Si sono formati e stanno collaborando con i principali protagonisti del Teatro Europeo.

I biglietti sono acquistabili in prevendita sulla piattaforma Eventbrite, o la sera stessa dello spettacolo presso il botteghino del Teatro a partire dalle ore 20. Biglietto intero 12€ ridotto 8€ under26/over65/ Allievi scuole di Teatro, Circo, Danza