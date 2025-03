Alba, ignoti abbandonano cinque fusti con residui di olio esausto nel rio Magliani a Scaparoni

Intervento della Polizia locale e dell’Ufficio tecnico comunale, insieme ad Arpa Piemonte, per l’abbandono nei giorni scorsi di cinque fusti in plastica contenenti fondi di olio minerale esausto in un tratto del rio Magliani, in frazione Scaparoni.

Dopo un primo sopralluogo e la chiusura di una paratia esistente per contenere il danno, è stato effettuato un intervento di pulizia con asporto dei bidoni, lavaggio e aspirazione dei residui da parte di una ditta specializzata per limitare il rischio di contaminazione.

L’Amministrazione comunale ricorda che gli oli esausti vengono ritirati gratuitamente nelle isole ecologiche e non devono essere abbandonati.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo: “Si tratta di un reato grave sul quale stiamo indagando a partire dai bidoni abbandonati e, anche se non è semplice, auspichiamo di arrivare a identificare e punire i responsabili. Soprattutto è un grave danno per l’ambiente se non preso in tempo, come invece avvenuto in questo caso grazie anche alla tempestiva segnalazione dei residenti. Certo è che il costo ambientale ricade sulla salute di tutti e anche il costo della bonifica. Ringraziamo Arpa, Polizia locale e Ufficio tecnico per il pronto intervento e ci auguriamo che episodi come questo non si verifichino più”.