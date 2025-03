Atti vandalici al cimitero e nel centro storico ad Alba: le telecamere in aiuto della Polizia municipale

La Polizia Municipale di Alba, guidata dal comandante Antonio Di Ciancia, è intervenuta su più fronti nei giorni scorsi, affrontando episodi di danneggiamento ai beni pubblici, un incidente stradale e controlli su assicurazioni e patenti.

Uno degli episodi più significativi riguarda la distruzione di una fioriera davanti al cimitero: grazie alle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno identificato il responsabile, che si è, successivamente, autodenunciato. In un secondo episodio, una panchina è stata imbrattata nel centro storico e la Polizia Municipale sta procedendo con l’identificazione dell’autore, anche in questo caso grazie alle telecamere.

Sul fronte della sicurezza stradale, gli agenti sono intervenuti in un incidente in Corso Langhe, fortunatamente senza feriti. Contestualmente, sono stati effettuati diversi controlli sui veicoli: due automobilisti sono stati sanzionati per mancanza di assicurazione, mentre due patenti sono state sospese per irregolarità.

Restano sotto osservazione anche alcune aree sensibili della città, tra cui la stazione ferroviaria, dove gli agenti hanno recentemente recuperato alcune biciclette abbandonate. Tuttavia, non sono emerse situazioni particolari legate a irregolarità o problematiche di sicurezza. Sul fronte dei controlli alle attività commerciali, l’ultima settimana non ha registrato segnalazioni significative.