Con "Bocciando si impara" inaugurati gli otto campi coperti alla bocciofila di Niella Tanaro

Giornata speciale ieri, mercoledì 19 marzo, alla Bocciofila di Niella Tanaro dove ha preso ufficialmente il via il progetto "Bocciando si impara", realizzato dall'asd Bocce Mondovì, in collaborazione con l'istituto comprensivo di San Michele Mondovì.

La bocciofila - di recente riqualificazione - si è trasformata in un vivace spazio di apprendimento e gioco, accogliendo circa ottanta alunni che hanno avuto l'opportunità di scoprire e sperimentare il gioco delle bocce, una disciplina profondamente radicata nella tradizione del territorio, affiancati da professionisti.

L'evento ha coinciso inoltre con l'inaugurazione degli otto nuovi campi da petanque al coperto, realizzati nella parte retrostante della struttura, e con l’avvio di una nuova edizione del progetto "Bocciando si impara", iniziativa volta a far conoscere ai più giovani questo sport, promuovendone i valori educativi e aggregativi.

A rendere ancora più significativo il momento, la presenza di numerose autorità che hanno condiviso con i ragazzi l'importanza dello sport come occasione di crescita e di socialità. Tra i presenti: il sindaco di Niella Tanaro, Gian Mario Mina, il presidente della società Mondovì Bocce, Mauro Gasco, la dirigente scolastica Rossana Iadarola, il delegato Fib Valter Ambrogio, il presidente Acli di zona Piermario Longo e il presidente della Banca Alpi Marittime, Domenico Massimino.

"È stata una mattinata importante e bellissima - commenta il sindaco, Gian Mario Mina -. Vedere quei pullman arrivare alla bocciofila e i sorrisi dei bambini è stato fantastico, un modo nuovo e unico di dare avvio a un progetto in sinergia con le scuole. Attraverso la sperimentazione delle bocce, hanno avuto la possibilità di scoprire non solo il gioco e le regole di base, ma anche di approfondire legami di amicizia, fair play, socializzazione e lealtà, valori alla base dello sport.

Abbiamo voluto con tutto il cuore questo progetto e li abbiamo alimentato fin dall'inizio, il nome dell'evento dice tutto "Bocciando si impara". La giornata è stata poi occasione per festeggiare la trasformazione di una struttura unica nel suo genere che il prossimo anno ospiterà i Campionati Italiani di Petanque. Un grande grazie a Mauro Gasco e a tutta la società bocce, alla Dottoressa Iadarola, dirigente scolastica del plesso che ha abbracciato subito il progetto. Una giornata indimenticabile".

"Sono molto contento perché finalmente siamo riusciti a realizzare un progetto che avevamo in mente da anni e non eravamo riusciti a concretizzare per la mancanza di spazi adeguati - spiega Mauro Gasco -. A Niella, con l'impianto riqualificato, siamo riusciti ad offrire ai giovani un'occasione per divertirsi e imparare un nuovo sport. Ringraziamo il Comune, che il comune ci ha appoggiati fin da subito e alla Bam per il sostegno economico, grazie a "Bocciando si impara", corso totalmente gratuito, tutte le famiglie potranno far avvicinare i più piccoli a questo sport. Il nostro obiettivo - prosegue Gasco - è quello di creare occasioni di aggregazione e, proprio in questo senso, il prossimo 13 marzo si terrà qua a Niella la prima competizione con atleti con Disabilità Intellettivo Relazionali (DIR)".

Un'occasione di incontro e di scoperta che ha reso la giornata speciale per tutti i partecipanti, confermando come il gioco delle bocce possa essere non solo una pratica sportiva, ma anche uno strumento di educazione e condivisione.