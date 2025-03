Clavesana è in lutto per la morte del giovane Stefano Dattilo

Si è spento alla sola età di 21 anni a Clavesana il giovane Stefano Dattilo. Ad annunciarlo il papà Luigi, che non ha mai nascosto la malattia del giovane figlio postando spesso sui suoi social aggiornamenti e teneri momenti che hanno accompagnato il calvario del quale soffriva Stefano.

"Stefano, stai lottando come un LEONE anche se il tuo NEMICO è molto agguerrito , ma TU non stai arretrando. Qualche tuo compagno di viaggio della tua età non ce l'ha più fatta - scriveva Lugi Dattilo sulla sua pagina Facebook il 28 febbraio scorso - La malattia rara è qualsiasi malattia che colpisce una piccola percentuale della popolazione. In alcune parti del mondo è chiamata malattia orfana, ovvero una malattia la cui rarità fa non ricevere abbastanza sostegno e risorse dalle aziende farmaceutiche per scoprire le cure".

Di ieri l'ultimo post con l'annuncio della morte del figlio: "Stefano è salito su, all'altare del Signore". Ad accompagnarlo un cuoricino.

Oltre a papà Luigi, Stefano lascia anche la mamma Carmen, il fratello Andrea, la nonna Lucia, zio, zie, cugini e parenti tutti.

I funerali si terranno domani, venerdì 21 marzo alle ore 15.30 nella Parrocchia di Madonna della Neve a Clavesana, con arrivo del feretro dall'ospedale di Mondovì. Veglia di preghiera stasera alle 20 nella parrocchia di Clavesana