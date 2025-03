Al Castello Reale di Govone la mostra "Crocicchi" dell'illustratore cuneese Marco Paschetta

Dal 22 marzo al 25 maggio, presso le sale del Castello Reale di Govone, sarà allestita la mostra CROCICCHI (di carta, di tempo e di intento) dell'illustratore cuneese Marco Paschetta.

Le illustrazioni e le tavole a fumetti esposte, provenienti da altrettanti libri per bambini/e e ragazzi/e pubblicati in diversi paesi, racconteranno il percorso lavorativo e di ricerca che l'illustratore ha svolto nel corso degli ultimi anni.

Per l'autore, infatti, ogni immagine "proviene" anche dalle esperienze vissute, dalle figure che lo sguardo ha raccolto – più o meno consapevolmente - nel corso del tempo. Per questa ragione la parola crocicchi come titolo per la mostra. Il luogo esatto nel quale confluiscono più sentieri. Quello dove il foglio di carta, il tempo trascorso e l'intento (inteso come sforzo e tensione alla raffigurazione) si incontrano per far germogliare un'immagine.

La mostra sarà visitabile il venerdì, sabato e domenica nei seguenti orari: 10 – 12:30 / 15 - 18