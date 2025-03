Orientamento professionalizzante al Denina Pellico Rivoira

Il 19 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.00 a Verzuolo, presso la sede Rivoira dell'Istituto Denina Pellico Rivoira, gli studenti delle classi quarte e quinte sono stati invitati a partecipare ad un incontro in cui il Prof. Danilo Demarchi del Politecnico di Torino ha presentato il nuovo corso di Laurea professionalizzante in Ingegneria per l'industria Manifatturiera che sarà erogato presso la sede di Mondovì del Politecnico di Torino. Hanno presieduto all'incontro i Proff. Peirone e Rinaldi.

Il prof. Danilo Demarchi ha spiegato che si tratta di una laurea professionalizzante, cioè di durata triennale, tirocinio incluso, progettata insieme alle principali aziende del territorio. Il corso formerà figure professionali che gestiscano il processo produttivo.

A seguire i rappresentanti di Confindustria Cuneo e delle aziende Merlo e Smurfit Westrock hanno testimoniato le necessità lavorative delle imprese, coinvolgendo gli studenti presenti con domande sulle loro aspettative ed aspirazioni, sottolineando l’importanza di un titolo di studio oltre il diploma per accedere alla gran parte dei ruoli qualificati.