Delitto Nada Cella, fuori dal processo la madre di Marco Soracco

Marisa Bacchioni, la madre di Marco Soracco, è fuori dal processo per l'omicidio di Nada Cella. Insieme al figlio, commercialista nel cui studio si è consumato l’omicidio della segretaria nel 1996, era imputata per favoreggiamento: a essere accusata del delitto è Anna Lucia Cecere.

Secondo la perizia del medico legale Marco Lagazzi, la donna, novantatreenne, non sarebbe in grado di intendere e volere e non potrebbe quindi sostenere il processo.

In seguito alla presentazione della perizia, il presidente della Corte d'Assise Massimo Cusatti ha letto in aula un'ordinanza che recita: "La Corte d'assise, rilevato che dalla consulenza tecnica prodotta dalla difesa Bacchioni emergano elementi congruamente rappresentati riguardo alla condizione di attuale irreversibile incapacità della stessa Bacchioni di partecipare coscientemente al procedimento si riserva di provvedere all'istanza di sospensione ma non reputa necessaria una perizia al riguardo".