Il 23 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Meteorologia

«Colmare insieme il divario dell’allerta precoce» è il tema della Giornata Mondiale della Meteorologia 2025 che ricorre il 23 marzo di ogni anno.

Risale al 1961 e vuole ricordare il giorno della fondazione dell’Organizzazione meteorologica mondiale (World meteorological organization, Wmo), avvenuta il 23 marzo 1950.

Un caso di cooperazione internazionale di successo che oggi ci consente di avere previsioni meteo sempre più precise ed esatte, soprattutto in un momento storico in cui i cambiamenti climatici stanno sconvolgendo il normale equilibrio della natura.

Ad esempio, per quanto possiate aver avuto freddo, in questo inverno che ci ha appena salutato (almeno, sulla carta), in realtà non ha fatto davvero così freddo. Anzi, possiamo dire che ha fatto stranamente caldo.

Gennaio, in particolare, si merita il primato di mese più caldo. Anche il più lungo, ma questa è un’altra storia. A renderlo noto è l’osservatorio europeo Copernicus, secondo cui durante il primo mese di quest’anno le temperature hanno raggiunto livelli elevati e anomali per il mese invernale.

Con una temperatura media di 13,23°C, spiega Copernicus, «Gennaio 2025 è stato di 1,75°C al di sopra del livello medio delle temperature nel periodo pre-industriale». Lo stesso valore, superiore alla soglia simbolica e ambiziosa di +1,5°C fissata dell’Accordo di Parigi del 2015, è stato registrato in 18 degli ultimi 19 mesi. Hai voglia a dire che la crisi climatica non esiste.