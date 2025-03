Scambio in famiglia tra Liceo Classico "Govone" di Alba e Lycée René Char di Avignone

Dal 14 al 21 marzo la classe 2^ del liceo B del Corso Internazionale del Liceo Classico "G. Govone" di Alba ha vissuto una settimana intensa di lezioni di histoire e letteratura francese presso il Lycée René Char di Avignone, in preparazione all'esame di maturità con doppio diploma italo-francese Esabac. Gli argomenti, presentati in lingua e secondo la metodologia francese, hanno riguardato autori quali Stendhal, Zola, Senghor e periodi storici come il colonialismo, la rivoluzione industriale e la prima guerra mondiale.

I ragazzi, ospitati in famiglia dai corrispondenti che erano stati ad Alba nel mese di ottobre, accompagnati dalle prof.sse Lucia Toppino ed Elena Rolando, hanno potuto visitare il museo Chagall a Nizza, il Palazzo dei Papi, il Petit Palais, il Ponte d'Avignone e la città di Aix en Provence con il Musée d'arte Granet. Nel fine settimana hanno avuto l'occasione di conoscere la città di Marsiglia, la località di Valchiusa o il sito archeologico di Pont du Gard insieme ai coetanei francesi, che hanno proposto loro anche momenti ricreativi di festa, divertimento e sport.

Lo scambio, interamente finanziato con i fondi Erasmus+, è stata una magnifica opportunità per confrontarsi con culture diverse e rafforzare i rapporti tra paesi europei.

Nell'ambito del programma Erasmus, cui l'Istituto Superiore "Govone" ha ottenuto l'accreditamento fino al 2027, nel corrente anno scolastico si sono svolti un progetto di job shadowing dal 28 febbraio al 7 marzo da parte del dirigente scolastico prof. Roberto Buongarzone e due docenti presso l'Istituto Gymnazium Jana Keplera di Praga e sono previsti a breve l'accoglienza ad Alba lunedì 7 aprile di un gruppo di studenti ed insegnanti della First High School dell’isola greca di Corfù in viaggio di istruzione in Italia e la mobilità di gruppo per allievi/e del Liceo Artistico "Gallizio", accompagnati da docenti e personale di segreteria in job shadowing presso l’Istituto "Scala Dei" di Barcellona nel mese di maggio.