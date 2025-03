Alba, guidava con la patente sospesa da quattro anni. Altri due non l’avevano mai presa

Guidavano con sicurezza, ma la patente… non l’avevano mai vista. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Municipale di Alba durante un weekend di controlli ordinari su tutto il territorio cittadino. A finire nei guai sono stati due automobilisti che non avevano mai conseguito la patente, ma si muovevano come se fosse un dettaglio trascurabile.

"Si tratta di violazioni molto gravi, che purtroppo non sono così rare come si potrebbe pensare", commenta il comandante Antonio Di Ciancia.

Nel corso dell’attività sono stati anche scoperti tre veicoli privi di assicurazione, mentre sei automobilisti circolavano con revisione scaduta. Controlli mirati hanno portato inoltre al sequestro di caschi non omologati, utilizzati da motociclisti e ciclomotoristi.

Non sono mancate le sospensioni brevi della patente: due per uso del cellulare alla guida, una per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Tutti e tre i conducenti avevano un punteggio inferiore a 20, elemento che fa scattare automaticamente il ritiro della patente.

Ma il caso più eclatante riguarda un conducente che circolava da anni con patente sospesa dal 2020. L’infrazione ha portato alla revoca definitiva del documento. A peggiorare il bilancio, anche il caso di un automobilista che ha mostrato una patente falsa: per lui è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria di Asti.

"L’attività è stata intensa, come ogni fine settimana. I controlli ci dicono che l’attenzione va tenuta alta: troppe persone ancora oggi ignorano regole basilari del Codice della Strada", aggiunge Di Ciancia. "Continueremo con verifiche puntuali, sia sulle strade sia nelle aree sensibili della città".

Controllata anche la zona della stazione ferroviaria e del terminal degli autobus, dove non sono emerse situazioni critiche.