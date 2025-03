Mondovì, incidente in via Marchese d'Ormea: studente in ospedale per accertamenti

È stato trasportato in ospedale per accertamenti uno studente che nel primo pomeriggio di oggi, martedì 25 marzo, al termine delle lezioni, è stato coinvolto in un incidente in via Marchese d'Ormea a Mondovì Piazza.

Il sinistro si è verificato attorno alle 14, il ragazzo a bordo del ciclomotore è stato coinvolto in una collisione con un'autovettura, sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso sulla dinamica e il personale sanitario del 118.

Il ragazzo è stato trasportato, in codice verde, per accertamenti all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.