Farigliano, avviato il secondo lotto di intervento per il "Parco dei Trenta"

Hanno preso avvio all’inizio di questa settimana, lunedì 24 marzo, i lavori per il secondo lotto di intervento del “Parco dei Trenta”, nel Comune di Farigliano, in via Torino dove, lo scorso dicembre, in occasione della Fiera dei Puciu e di San Nicolao, era stata messa a dimora una pianta micorizzata.

Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione a favore della comunità e nato in occasione dei trent'anni dalla nascita di Fondazione CRC, che ha contribuito a sostenere l'intervento.

“Questo lotto di lavori - spiega il sindaco, Ivano Araldi - ha previsto un investimento di circa 105mila euro, finanziati da Fondazione CRC (100mila) e con un contributo del comune (5mila). A oggi è già ben visibile quella che sarà la gradinata ad anfiteatro del parco, che potrà ospitare eventi e manifestazioni. Il parco ha come obiettivo non solo quello di donare un’area verde a disposizione di tutti i fariglianesi, ma anche e soprattutto garantire un posto di aggregazione a disposizione dei giovani”.