Al Rondò dei Talenti di Cuneo è partito il corso dell'ATL sulla progettazione delle esperienze turistiche inclusive

Lo Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti di Cuneo ha accolto il primo incontro del corso “Conoscere e progettare insieme esperienze turistiche inclusive e sostenibili” ideato e promosso dall’ATL del Cuneese e sostenuto dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Un seminario formativo in tre moduli rivolto principalmente agli operatori del settore, pensato per aggiornare le competenze professionali dei singoli ma anche per accrescere la sinergia collaborativa locale. Fra le tematiche affrontate, infatti, il turismo esperienziale e la pratica del “forest bathing”, l’importanza dell’inclusività nella predisposizione dell’offerta turistica e il racconto di buone pratiche come “Discesaliberi” e “P.A.S.S.O.”; si parlerà inoltre di sicurezza, di corretta interpretazione delle previsioni meteorologiche e del ruolo della comunicazione nella pratica escursionistica tradizionale.

“La continua formazione degli operatori del settore e del personale addetto all’accoglienza e alla promozione turistica è un asset fondamentale nell’ambito di un modello di turismo sostenibile al quale tutti noi ambiamo - il commento del Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi –. L’obiettivo del corso è quello di informare gli addetti ai lavori circa realtà e situazioni di potenziale sviluppo sostenibile e inclusivo del nostro territorio, con la finalità ultima di costruire insieme una destinazione sempre più attenta alla comunità locale, basata sul rispetto dell’economia, delle tradizioni e della cultura del luogo, che sia al contempo accogliente nei confronti di turisti e visitatori. Insomma, un percorso lungo che, se coordinato a livello territoriale, potrà portare ad una forte identificazione qualitativa di VisitCuneese.”

Tra i relatori, Fabio Castello istruttore del Centro Sportivo Educativo Nazionale, Irene Borgna scrittrice, antropologa e responsabile animazione ed educazione ambientale dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Monica Gazzera Europe regional manager di ATTA - Adventure Travel Trade Association, Luigi Vallome eco-community manager di Weco, Lorenzo Repetto presidente di “DiscesaLiberi”, Remo Merlo responsabile sportivo polisportiva “P.A.S.S.O.”, Aldo Baudino responsabile relazioni esterne polisportiva “P.A.S.S.O.”, Isabella Riva già meteorologa dell’ENAV, Erika Chiecchio consigliera centrale del CAI, Alberto Pirovano consigliere centrale del CAI e coordinatore dell’Osservatorio nazionale incidenti in montagna e Marika Ciaccia reporter e influencer. A moderare gli incontri, il giornalista Gabriele Gallo di Prokalos.

Daniela Salvestrin, Direttore dell’ATL del Cuneese aggiunge: “L'obiettivo di questo percorso formativo è dunque fornire spunti e strumenti concreti per affrontare insieme le sfide del turismo del presente e del futuro, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, all'accessibilità e alla sicurezza. Questi incontri vogliono al contempo rappresentare un’occasione di scambio di buone pratiche, certi che il dialogo costruttivo possa contribuire in modo significativo alla definizione di progettualità che risultino, a lungo termine, vantaggiose non solo in termini prettamente turistici, ma soprattutto per il territorio e per le comunità locali.”