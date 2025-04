Cuneo: i ThisAvventura raccontano il loro viaggio in bicicletta attraverso il Caucaso

Venerdì 11 aprile 2025 alle ore 18, presso l’Open Baladin di Cuneo (piazza Foro Boario), si terrà il talk “Across Caucaso. Il racconto di un viaggio a pedali in puro stile ThisAvventura”.

I protagonisti - Marco Maroglio, Carlo Fenoglio e Vittorio Fenoglio, alias i ThisAvventura, tre amici cuneesi che nel 2021 hanno iniziato a viaggiare insieme e da allora non hanno più smesso - racconteranno il loro viaggio in bicicletta attraverso il Caucaso dell'agosto del 2024 in dialogo con il giornalista Francesco Pinardi. "Il progetto iniziale era attraversare il Caucaso dal Mar Nero al Mar Caspio, con un tragitto piuttosto lineare. Tuttavia, molte cose sono andate storte: guasti meccanici, posti di blocco e stanchezza ci hanno costretto a numerosi cambi di programma. Non sempre le cose vanno come previsto, ma con la giusta attitudine anche le rinunce possono trasformarsi in avventure indimenticabili", dicono i tre, che racconteranno anche dei loro prossimi progetti, a pedali e non. L’evento, organizzato dal “Cuneo Bike Festival”, è ad ingresso libero con prenotazione al link bit.ly/cnbf-11-aprile-thisavventura .

Quello dell'11 aprile è il quinto appuntamento del format CNBF off 2025, che tiene compagnia agli appassionati di bicicletta e di mobilità sostenibile in attesa della quinta edizione del “Cuneo Bike Festival”, in programma dal 18 al 22 settembre in piazza Galimberti a Cuneo, in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità.

Tra i prossimi eventi in programma un talk targato CNBF e Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso al “Cuneo Montagna Festival” (9-11 maggio) e la presenza alla 36ª edizione della granfondo ciclistica internazionale “La Fausto Coppi” del 29 giugno.