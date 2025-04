Tangenziale di Asti: Anas ha varato il nuovo viadotto sulla carreggiata in direzione Asti [FOTO E VIDEO]

Anas ha varato le travi in acciaio del nuovo viadotto al km 1 della Tangenziale di Asti - Statale 231 “di Santa Vittoria” lungo la carreggiata in direzione Asti. Il varo delle travi metalliche è stato effettuato tramite autogru e sono già state avviate le operazioni di allestimento dell’impalcato.

Gli interventi, che procedono nel rispetto del cronoprogramma iniziale, si inseriscono nel progetto di sostituzione di due viadotti - uno sulla carreggiata in direzione Alba e l’altro in direzione Asti - tramite nuovi impalcati in acciaio corten costituiti da due campate e lunghi complessivamente 66 metri ciascuno. L’investimento per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 6 milioni di euro.

Completati a febbraio gli interventi in direzione Alba, la carreggiata è stata immediatamente riaperta al traffico a doppio senso di marcia per consentire ai tecnici di intervenire sulla carreggiata per Asti dove attualmente si concentrano le lavorazioni.

GUARDA IL VIDEO

Il completamento dei lavori in direzione Asti con apertura regolare al traffico di entrambe le carreggiate è previsto nell’

Il progetto di demolizione e ricostruzione dei due impalcati è stato avviato in esito alla campagna periodica di ispezioni che Anas esegue su tutti i ponti e i viadotti in gestione proprio per verificare lo stato di salute delle opere e programmare eventuali interventi di manutenzione.