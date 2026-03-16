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Eventi | 16 marzo 2026, 06:40

Bra, i Frati cappuccini invitano ad un nuovo appuntamento di catechesi per adulti

Appuntamento mercoledì 18 marzo, alle ore 21, nei locali del Convento sulla Rocca

La chiesa dei Frati cappuccini di Bra

La chiesa dei Frati cappuccini di Bra

 I Frati cappuccini di Bra hanno aperto il loro convento per una serie di catechesi per adulti dal titolo “Voi siete sale, voi siete luce”.

Questi appuntamenti per il 2025/26 hanno cadenza mensile e iniziano tutti alle ore 21 nei locali del convento di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre, 42).

Il nuovo incontro è in calendario mercoledì 18 marzo per seguire la via della santità secondo l'evangelista Matteo.

L’iniziativa vuole essere un momento di crescita spirituale, che potrà aiutare ognuno di noi a trovare nella propria vita quotidiana spazi di silenzio, di meditazione e di ascolto della Parola di Dio.

Ecco le prossime date: 22 aprile; 20 maggio; 24 giugno.

Silvia Gullino

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