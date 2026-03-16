Ponte del Dialogo: da una scommessa ad uno degli appuntamenti più attesi della nostra Provincia

“L'attesa è quasi finita... si parte! Siete pronti a immergervi in un viaggio tra parole, idee e confronto? La cultura sta per prendere vita”.

Sono passati esattamente tre anni da quel 2023: il Ponte del Dialogo si presentava a Dronero nella sua prima edizione, una scommessa che oggi è diventata evento tra i più attesi e partecipati della nostra Provincia, simbolo di cultura, condivisione e comunità.

Tutto è pronto. Ospiti di altissimo livello anche per questa nuova edizione, che avrà luogo a partire da oggi, lunedì 16 marzo, e durerà fino a domenica 22 marzo. La rassegna si snoderà tra i luoghi simbolo della città, come il Teatro Iris, la Sala Chegai, il Centro Giolitti e gli spazi di Espaci Occitan, proponendo un programma capace di intrecciare narrativa, saggistica storica, analisi sociale e testimonianze dirette.

“Dialogo è proprio la parola giusta - dice Antonella - e più che mai fondamentale di questi tempi, perché richiamo non soltanto alla condivisione ma anche all’ascolto. È un orgoglio vedere che nella mia città si organizza un festival del genere. Lo seguo e partecipo agli appuntamenti fin dalla sua prima edizione. Ogni volta è una scoperta, una grande opportunità ed una meravigliosa emozione!”

Da Erri De Luca, ospite d’onore di questa nuova edizione, ad Ascanio Celestini, a cui è affidata l’apertura di questo festival, passando per Claudia de Lillo, Andrea Askari Rossini, Gianni Oliva, Nino Aragno e Lucio Coco,… Sono solo alcuni dei grandi nomi protagonisti che nei prossimi giorni arriveranno a Dronero, fino a giungere alla chiusura del festival con un imperdibile appuntamento con Alberto Pellai.

Il programma completo del festival, eventuali aggiornamenti e informazioni sugli eventi saranno disponibili sul sito del festival www.pontedeldialogo.it e sui profili social.

Per alcuni incontri (Ascanio Celestini, Erri De Luca, Alessandro Mulieri, Claudia De Lillo, Alberto Pellai) è richiesto il pagamento di un biglietto, per evitare il fenomeno di chi prenota e poi non si presenta. Il prezzo è di 6,5 euro. I biglietti sono acquistabili dal sito www.pontedeldialogo.it, tramite Biglietteria Clappit. Per informazioni si può scrivere a pontedeldialogodronero@gmail.com o chiamare il numero 329 1365655.

Il Ponte del Dialogo si è anticipato già ieri pomeriggio con “Ponte OFF” e l’inaugurazione della mostra "Viaggio in Iran in 80 immagini di 60 fotografi iraniani", a cura di Ivana Mulatero e Alireza Naseri , con la presentazione del libro Blu di Persia di Danilo Di Gangi. La mostra presso il museo dronerese sarà visitabile fino al 10 maggio, il sabato, la domenica ed i giorni festivi dalle ore 15 alle ore 19, mentre gli altri giorni su appuntamento scrivendo a museo.malle@comune.dronero.cn.it oppure telefonando ai numeri 0171 908704/291014 - 347 8878051.

Il Festival è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Dronero, con il contributo della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Fondazione CRT e della Banca di Caraglio. L’organizzazione è curata dall’Agenzia di Sviluppo Locale di AFP.

Importanti sono le collaborazioni, con l’Istituto Comprensivo di Dronero, nell’ambito della sezione Young, l’Istituto Alberghiero di Dronero, per l’accoglienza del pubblico insieme allo staff del Festival, nonché con le numerose associazioni e istituzioni culturali di Dronero: il Centro Europeo Giovanni Giolitti, il Centro Studi Cultura e Territorio, Espaci Occitan, il Museo Luigi Mallé, la Biblioteca Civica di Dronero, APICE, Aragno Humanities Forum, Archivio Scritture Migranti dell’Università di Venezia, il Distretto del Commercio di Dronero e della Valle Maira, l’associazione “Prometheus” e “Il Bottegone” che in ogni edizione omaggia gli ospiti che vengono da più lontano con una borsa di prodotti locali.

Non resta proprio che immergersi in questa nuova edizione, tutta da scoprire.