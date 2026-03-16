“Celebrazione alla fioritura”: passeggiata botanica al Museo della Ceramica di Mondovì

Anche quest’anno il Museo della Ceramica di Mondovì aderisce all’iniziativa culturale dell’editore Nino Aragno “Primavera di Bellezza”, pensata per celebrare l’equinozio di primavera.

Sabato 21 marzo, allora, spazio all’iniziativa “Celebrazione alla fioritura”, una passeggiata botanica con partenza e ritrovo in piazza Maggiore 1 davanti alla sede del Museo e arrivo presso i giardini dell’associazione “Ad Hoc Salute Arte Natura”. Una breve escursione condotta dalla dottoressa Noemi Bottasso, etno-farmacista e naturopata con lunga traiettoria di lavoro sulle Ande, che intende celebrare la primavera, i suoi profumi e i suoi colori.