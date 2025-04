Le più belle romanze da salotto a Sommariva Perno

Francesco Paolo Tosti, compositore italiano noto per le sue romanze

Domenica 27 aprile, alle ore 17, nella chiesa di San Bernardino a Sommariva Perno, penultimo appuntamento della 4ª Stagione organizzata dall’Associazione Culturale Santa Cecilia.

Il concerto dal titolo “Romanze da salotto” vedrà esibirsi il tenore Mattia Pelosi e la pianista Hilary Bassi. L’evento sarà incentrato sulla musica di Francesco Paolo Tosti, compositore italiano noto per le sue romanze che catturano l’essenza dell’amore e della nostalgia. Le sue opere scritte per voce e pianoforte sono un perfetto esempio del genere della romanza da salotto che ha avuto grande successo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. L’unione di testi poetici e musica estremamente raffinata saranno gli ingredienti per un imperdibile concerto dall’atmosfera delicata ed emozionante.

Durante la serata il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare le sue pagine meno celebri e più ricercate, ma anche quelle che i più grandi tenori, tra cui Luciano Pavarotti, hanno reso celebri nei loro concerti come “Marechiare” o “A’ Vucchella”.

Questo evento sarà per la prima volta ospitato dal Centro Culturale San Bernardino, che da quest’anno si aggiunge agli enti che supportano la rassegna.

Ingresso a offerta libera, necessaria la prenotazione con mail a asso.santacecilia@gmail.com. Oppure al 351/7056171.