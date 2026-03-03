"Zampe in cornice": una mostra fotografica per la Giornata del Fiocchetto Lilla a Cuneo

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla per la lotta contro i Disturbi del comportamento alimentare giovedì 12 marzo alle ore 17,30 presso il “Fior Fiore Cafè” dell’Ipercoop di Cuneo in via Cascina Colombaro 26/a sarà inaugurata la mostra “Zampe in cornice: coda, baffi e sorrisi: la bellezza di trovarsi e ritrovarsi insieme davanti all’obiettivo”.

La mostra è realizzata utilizzando le fotografie prodotte da Abigail, Alice, Andrea, Anna, Camilla, Cecilia, Desireè, Federica, Francesca, Lucia, Martina, Olly, Pietro, Rebecca, Rossella e Viktoria, giovani inserite nel progetto realizzato dal Centro Disturbi della Nutrizione e Alimentazione dell’AslCn1 in collaborazione con Afidati, Bisalta Viva e Comipa e in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Abio, Fiori sulla Luna e lo studio Veruschha Verista Photography.

La mostra resterà visibile fino al 22 marzo.