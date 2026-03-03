Gioppino arriva a Novello con Burattinarte: domenica 15 marzo il teatro di burattini bergamasco conquista il palco

Un pomeriggio di teatro popolare, ironia e grandi risate attende bambini e famiglie a Novello domenica 15 marzo alle ore 16.30 al Teatro Comunale. La rassegna Burattinarte d'inverno ospita "Gioppino a Venezia in cerca di fortuna" della compagnia Baraca & Böratì, uno dei gruppi più autentici e fedeli alla tradizione del teatro di burattini bergamasco.

Protagonista dell'avventura è Gioppino, maschera popolare dal naso rosso e dalle mani veloci, che si mette in viaggio verso Venezia alla ricerca di un futuro migliore. Tra equivoci, inganni e strane alleanze, si troverà coinvolto in una trama inaspettata fatta di fughe rocambolesche, prove di coraggio e una scorpacciata memorabile nelle cantine di un nobile veneziano. Il racconto avventuroso dal ritmo incalzante culmina in una battaglia contro l'armata del temuto Conte Taramotto, nel Regno di Cotechino.

A portare in scena lo spettacolo è Gabriele Codognola, erede di una lunga tradizione familiare nel teatro di figura. A trasmettergli arte e mestiere è stato il nonno Pietro Roncelli, con cui per anni ha condiviso la scena in una delle poche esperienze familiari ancora attive nel teatro di figura tradizionale. "Gabriele è cresciuto tra i burattini e oggi, ancora giovanissimo, è già un interprete brillante", raccontano i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno. "Il passaggio generazionale tra nonno e nipote è un segno prezioso della vitalità di quest'arte, che vive e si trasforma grazie all'esperienza diretta, alla voce, alla manualità, al contatto con il pubblico".

Fondata oltre quarant'anni fa da Pietro Roncelli, la compagnia Baraca & Böratì ha saputo conservare e rinnovare la forma classica del teatro di baracca. Lo spettacolo mantiene intatti i codici della tradizione: Gioppino parla con i bambini, chiede aiuto, si confronta con la platea che diventa parte viva della storia.

La rassegna Burattinarte d'inverno proseguirà il 22 marzo a Murazzano con "Il Cane Infernale" del Teatro Medico Ipnotico di Parma e il 29 marzo a Guarene con "Fragile" di Valentina Vecchio da Bari.