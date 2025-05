Si perde nei boschi di Frabosa Sottana, fortunatamente è stata ritrovata in salute

Si perde nei boschi di Frabosa Sottana, in località Ressia, e non riesce a ritrovare l'orientamento, così è costretta a chiamare il Numero Unico d'Emergenza 112.

Si mobilita la macchina dei soccorsi: sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e il Saf di Cuneo, insieme al Soccorso Alpino Speleologico Piemontese e i Sgaf, che però fortunatamente rientra prima di arrivare in quanto la persona è stata trovata attraverso le tecnologie e affidata alle cure del 118.



Per precauzione la persona è stata, poi, portata in ospedale per gli accertamenti del caso.