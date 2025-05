Inaugurato a Castelletto Stura il nuovo asilo nido comunale

Lunedì 12 maggio è stato inaugurato il nuovo asilo nido comunale di Castelletto Stura, una struttura che arricchisce l’offerta educativa del paese e offre un servizio fondamentale alle famiglie con bambini in età prescolare. La gestione è stata affidata alla ditta A Piccoli Passi, realtà già attiva nel settore dei servizi per l’infanzia. Una decina i bambini che hanno già iniziato il periodo di inserimento, accolti in un ambiente pensato per stimolare la crescita, il gioco e la socializzazione, con personale qualificato e un progetto educativo centrato sul benessere del bambino.

Con l’avvio del nido, si completa ufficialmente il nuovo polo dell’infanzia di Castelletto Stura, un progetto che integra i servizi educativi presenti sul territorio in un’unica visione coordinata e continuativa, capace di accompagnare i bambini nei primi fondamentali anni di vita.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco, rappresentanti del consiglio comunale e il vicesindaco di Montanera, Comune con cui è stata attivata una convenzione che permetterà anche alle famiglie montaneresi di accedere al servizio. L’asilo nido, infatti, opererà a beneficio non solo di Castelletto Stura ma anche dei territori limitrofi, offrendo una risposta concreta e condivisa alle esigenze educative dell’intera area.

“L’apertura di questo nido è un risultato importante per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco – e rappresenta un impegno concreto a favore delle famiglie e dei più piccoli”.

Il nuovo asilo nido conferma l’attenzione di Castelletto Stura per i servizi educativi di qualità e per il sostegno alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa.