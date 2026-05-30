 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 30 maggio 2026, 12:32

Chiusa Pesio, cielo e terra in dialogo per osservare il sole dal castello Mirabello

Appuntamento domenica 7 giugno con l'’Associazione Astrofili Bisalta. Telescopi puntati tra i suggestivi ruderi della fortezza: un appuntamento gratuito per unire scienza, storia e natura

Chiusa Pesio, cielo e terra in dialogo per osservare il sole dal castello Mirabello

Domenica 7 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, l’Associazione Astrofili Bisalta propone un evento speciale dedicato a tutti gli appassionati di natura e cielo: un’esperienza unica che unisce la scoperta dell’astronomia alla valorizzazione del territorio.

L’iniziativa si svolgerà presso i suggestivi ruderi del Castello Mirabello, a Chiusa di Pesio, luogo ricco di fascino e storia da cui si può ammirare una visione privilegiata su tutto il territorio. Grazie all’utilizzo di telescopi dedicati, i partecipanti potranno osservare in sicurezza il Sole e scoprirne caratteristiche e curiosità, affiancando questa esperienza alla contemplazione delle bellezze delle montagne circostanti.

Un appuntamento pensato per mettere in dialogo cielo e terra, scienza e paesaggio, offrendo al pubblico un’occasione di conoscenza e meraviglia.

L’ingresso è libero.

Si ricorda che il Castello Mirabello è raggiungibile esclusivamente a piedi, con una piacevole passeggiata di circa 30 minuti con partenza dal paese.

Per informazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio Tel. 0171/734990 Email: iatchiusapesio@visitcuneese.it

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium