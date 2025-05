Circonomia, oltre 1.500 partecipanti e 60 ospiti per l’edizione 2025 ad Alba

Si è conclusa sabato sera ad Alba la 10ª edizione di Circonomia, il festival dedicato all’economia circolare e alla transizione ecologica, che ha registrato un bilancio estremamente positivo: sono state infatti oltre 1.500 le presenze complessive nei tre giorni di eventi, con numerosi appuntamenti sold out e una partecipazione attiva da parte di pubblico, istituzioni e stakeholder.

Organizzato da Cooperativa Erica, AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) e GMI (Greening Marketing Italia), il Festival ha visto la presenza di figure di primo piano del mondo scientifico, culturale e artistico, tra cui Giobbe Covatta, Franco Bragagna, Marina Spadafora, Stefano Mancuso, Matteo Caccia, Luca Mercalli, Giovanni Mori, solo per citarne alcuni. Gli eventi hanno toccato temi chiave come il cambiamento climatico, la finanza etica, la moda sostenibile, l’eco-design e la valorizzazione del paesaggio.

L’apertura, giovedì 22 maggio presso la sala Beppe Fenoglio, ha unito economia, ambiente e cultura, con riflessioni sul cioccolato e il clima, un dialogo sull’ultimo libro di Roberto Cavallo “Economia della staffetta" e il dibattito che ha visto come protagonista Giobbe Covatta, che ha visto come filo conduttore il suo ultimo libro “Il commosso viaggiatore”.

Venerdì 23, la giornata formativa "L’ecologia delle parole", svoltasi presso la sala Alba dell’ACA e valida come corso di formazione per giornalisti, ha approfondito la comunicazione ambientale e la narrazione dei cambiamenti climatici tra selezione delle fonti e registri comunicativi con la partecipazione di oltre 60 giornalisti, mentre la serata al Palazzo Mostre e Congressi in collaborazione con Expo della Sostenibilità ha proposto incontri e spettacoli tra arte, alimentazione e comunicazione digitale, con ospiti come Matteo Caccia, Giovanna Quaglia, Fabio Deotto e i Gemelli Dematteis.

Sabato 24 si è aperto con la quinta edizione di Spazzamondo, grande azione collettiva di raccolta rifiuti che anche quest’anno ha confermato il suo grande successo con una grande partecipazione su tutto il territorio della provincia di Cuneo, proseguita con il Circonomia Garden al Cortile della Maddalena: uno spazio partecipato da famiglie e bambini, tra laboratori e talk. Tra gli eventi più seguiti della giornata gli incontri con, tra gli altri, Stefano Mancuso, Cinthia Bianconi, Mauro Gola e Giuliana Cirio, Samuel Di Blasi, Francesco Profumo e Antonio Schioppi, Marina Spadafora e Raffaele Guzzon e il panel scientifico con Luca Mercalli e Lorenzo Colombo. Gran finale con DJ Set & Tiny Concert organizzato in collaborazione con EXPO della Sostenibilità, Be Street e i ragazzi di WRAPdZONA.

Ma Circonomia non finisce qui, perché a giugno sono in programma diversi appuntamenti per Circonomia Off, grande novità di questa decima edizione. Il primo evento è in programma venerdì 6 giugno alle 19 con un focus sul mondo dell’educazione ambientale attraverso il gioco. Altro appuntamento da non perdere è fissato per venerdì 13 giugno alle 18 presso la sala del Consiglio di Confartigianato Cuneo dove si parlerà di comunità energetiche. Il programma si sposterà poi a Bra, lunedì 16 giugno alle 18, presso la sala conferenze del Centro Polifunzionale Arpino, con un evento dedicato alla mobilità sostenibile, dal potenziale dell’idrogeno fino all’elettrico, passando per i PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile).