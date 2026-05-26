Sicurezza stradale, convocato dalla Provincia il tavolo di coordinamento: focus sul progetto “Sicuri per scelta”

Si è svolta ieri, lunedì 25 maggio, su convocazione della Provincia, la seconda riunione del Tavolo per la Sicurezza Stradale, organismo istituito con l’obiettivo di promuovere iniziative condivise di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza stradale sul territorio provinciale.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei soggetti componenti il Tavolo: per la Provincia il presidente Luca Robaldo; per l’Ufficio Scolastico di Cuneo il dirigente Umberto Pelassa; per ACI Cuneo il presidente Francesco Revelli; per l’Associazione Familiari e Vittime della Strada il referente provinciale Aldo Abello; per la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano il vicepresidente Pietro Alasia; per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano il segretario Monica Ferrero; per la Fondazione CRC il responsabile dell’Area Segreteria Stefano Viglione; per la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo il segretario generale Michele Scanavino.

Nel corso della riunione è stata esaminata l’opportunità di dare continuità al progetto triennale appena concluso “Sicuri per scelta”, valutando anche un possibile ampliamento del target delle attività di sensibilizzazione, con il coinvolgimento di fasce di popolazione ulteriori rispetto a quella strettamente scolastica. È stato inoltre stabilito che i risultati del progetto saranno presentati durante un evento pubblico previsto per il prossimo autunno, che costituirà anche un momento di confronto utile alla definizione dei nuovi obiettivi e delle prospettive di sviluppo delle attività.

Tra i temi affrontati anche il coinvolgimento delle associazioni già attive nel campo della sicurezza stradale, con le quali, nelle ultime settimane, sono stati avviati contatti finalizzati a favorire un percorso di collaborazione e a valorizzare le esperienze maturate sul territorio.

Il Tavolo per la Sicurezza Stradale tornerà a riunirsi nell’ultima settimana di giugno, quando saranno approfondite e valutate alcune delle ipotesi operative emerse nel corso dell’incontro.