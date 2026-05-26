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Attualità | 26 maggio 2026, 15:55

“Il bosco svelato con il giro delle Meridiane”: sabato si è svolta la camminata organizzata dall'Associazione Monserrato

L'iniziativa è parte del progetto “La Collina di Monserrato a 360°”, sostenuto dalla CRC di Cuneo

“Il bosco svelato con il giro delle Meridiane”: sabato si è svolta la camminata organizzata dall'Associazione Monserrato

Sabato mattina si è svolta la camminata “Il bosco svelato con il giro delle Meridiane”, organizzata dall'Associazione Monserrato e parte del progetto “La Collina di Monserrato a 360°”, sostenuto dalla CRC di Cuneo.  

Il gruppo è stato accompagnato dai naturalisti Giulia Ghibaudo e Davide Piola e dalla fotografa Veruschka Verista.

Durante il percorso sono state raccontate curiosità culturali, sulla natura, sulle rocce delle montagne e sulle meridiane disseminate lungo il cammino. Particolarmente emozionante la visita al “bosco incantato”, un luogo in continua trasformazione grazie all’impegno di Sergio Bruna, ricco di installazioni naturali e atmosfere di pace.

La camminata ha portato i partecipanti fino a Monte Croce. La giornata si è conclusa con il pranzo conviviale al Circolo Amici di S. Antonio Aradolo tra polenta, risate e condivisione

cs

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