Anche l’europarlamentare Giovanni Crosetto interverrà al convegno/non-convegno di Insieme il 7 giugno a Cuneo

A meno di due settimane dal convegno/non convegno sul “Nuovo dis-ordine mondiale” organizzato dall’Associazione Insieme, trapela il nome dell’ultimo relatore: l’on. Giovanni Crosetto, europarlamentare in carica originario di Savigliano, l’unico rappresentante del Piemonte in Europa, nonché membro della Commissione per i Problemi Economici e Monetari.

Il 7 giugno, all’Auditorium “Il Varco” a Cuneo, ci sarà il suo intervento insieme a Giovanni Quaglia, Suor Giuliana Galli e Domenico Siniscalco e ciascuno risponderà alle domande che verranno poste dai componenti del Pianeta Giovani dell’Associazione. L’evento è organizzato dal gruppo del Pianeta Enti Locali di Insieme, in collaborazione con l’A.I.S.P.A. e l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe e sarà moderato da Federico Calzia, anche lui tra i giovani dell’Associazione.

«Questo momento, che non vuole essere un “convegno”, sarà un’occasione di confronto per riflettere sulla situazione italiana ed europea rispetto al resto del mondo, sul “dove” siamo e, soprattutto, “come”» spiega Valeria Marrone, coordinatrice del Pianeta Enti Locali di Insieme «I relatori si confronteranno direttamente con ragazzi ed attori del territorio che porranno loro delle domande. Un modo per “fare il punto” legato anche al fatto che l’Associazione Insieme quest’anno compie 25 anni, cosa che, quando si raggiungono traguardi così importanti, è stimolante fare per darsi nuovi obiettivi da raggiungere. Inoltre, la struttura dell’evento riserva alcune sorprese artistiche, che invitiamo tutti a scoprire partecipando “insieme a noi” il 7 giugno».