La 1^B della secondaria di primo grado di Sant’Albano Stura premiata a “Future Visual Education”

Nell’ambito della partecipazione del nostro istituto al progetto di Wonderful Education che proponeva a scuole primarie e istituti scolastici di I e II grado l’iniziativa denominata “Future Visual Education”, in partenariato con lo studio creativo TIWI, l’Associazione ADI Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani e il centro di competenze PLIN Projects for Learning Innovation, giovedì 15 maggio si è svolta al Rondò dei Talenti di Cuneo la giornata di presentazione dei lavori e la conseguente premiazione.

L’iniziativa ha dato l’opportunità, alle prime dell’Istituto, di fruire di un percorso di educazione ai media, all’immagine e alla produzione audiovisiva con un focus su digitale e gaming.

Attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative, e una formazione che ha visto coinvolti 4 docenti, nei mesi scorsi, si è giunti alla realizzazione di una Game Jam formativa.

In particolare, la 1B di Sant’Albano Stura, classe invitata all’evento, in quanto più attiva sul progetto, ha presentato il suo lavoro, consistente nella realizzazione di un machinima, ovvero un video dentro il videogioco Minecraft Education, dopo aver ideato i mondi all’interno della stessa piattaforma. La classe, guidata dalle docenti di matematica e lettere, Ilaria D’Angeli e Samantha Viva, ha realizzato un interessante viaggio dentro la vita di 5 scienziate, per rinnovare la memoria delle stesse e favorire l’apprendimento delle materie scientifiche, attraverso un percorso di escape room e giochi matematici, che una volta risolti, restituiva alle scienziate la memoria e donava al personaggio giocante 5 preziosi poteri, da utilizzare nel suo processo di apprendimento, nonché utili alla prosecuzione del viaggio dentro il mondo Minecraft.

Al progetto hanno partecipato più di 50 scuole in Italia e questo aggiunge valore alla menzione speciale riservata agli studenti e alle studentesse della 1B di Sant’Albano, premiati con la seguente motivazione: “Per aver saputo incarnare, attraverso i frammenti di memoria recuperati, la forza intellettuale e la resilienza di Ipazia d’Alessandra, Marie Curie, Rosalind Franklin, Dorothy Vaughan e Rita Levi Montalcini. Le scienziate vengono rese presenza vive e significative all’interno del racconto e fonte d’ispirazione per il protagonista e lo spettatore”.

Una sfida di abilità e conoscenze superata brillantemente dalla 1B, ma anche da tutti gli alunni, in particolare le classi 1A di Sant’Albano e delle prime di Trinità e Bene Vagienna, che hanno partecipato alla ricerca fonti e alla realizzazione di alcuni ambienti sulla piattaforma Minecraft Education.