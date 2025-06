Fossano, inaugurato il "Pannello dell'Amicizia"

Il Consiglio Comunale dei ragazzi formato dagli alunni eletti dalle classi di quinta elementare e di prima media ha presentato "Il Pannello dell'Amicizia". L'installazione artistica inaugurata mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 12.30 sul viale Mellano all'altezza della panchina rossa.

L'installazione artistica è stata realizzata dai bambini con la collaborazione delle insegnanti di arte dei vari istituti scolastici fossanesi Botto Elena, Gabriella Testa, oltre a Giacomo Vernassa, Olocco Chiara, Paola Viale, Suor Emanuela, all’assessore alla Cultura Donatella Rattalino e al presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi.

L’installazione vuole trasmettere e riaffermare l'importanza dell'amicizia: la parola amicizia è infatti riportata sul pannello in molte lingue del mondo.

L'opera posizionata sul Viale Mellano ricorderà a tutti i passanti con la semplicità e la spontaneità dei bambini l'importanza dell'amicizia, valore fondamentale in questo periodo di conflitti tra gli stati. Costituirà un luogo di incontro per i Ragazzi e uno spot per i turisti e i cittadini. Grazie alla ditta Omec per aver realizzato la struttura portante del pannello.