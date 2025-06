Lama Othok Rinpoche a Ospedaletti: Un Viaggio nel Buddismo Tibetano

Un evento di grande rilevanza spirituale e culturale si terrà a Ospedaletti questo fine settimana, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare il Venerabile Othok Rinpoche Tenzin Dhamchoe, una figura di spicco del buddismo tibetano.

L'appuntamento è fissato per sabato 7 giugno alle ore 20:45 e domenica 8 giugno alle ore 9:45 presso "La Piccola" – ex Scalo Merci. L'ingresso è libero.

Il Lama Othok Rinpoche guiderà i presenti in un percorso di scoperta basato su uno dei testi più significativi del buddismo tibetano. L'obiettivo è esplorare come raggiungere la felicità e superare la sofferenza, bisogni universali di ogni essere vivente. Attraverso l'analisi di concetti chiave e la pratica della meditazione, i partecipanti saranno accompagnati in un cammino di trasformazione interiore.

Sarà un'opportunità preziosa per chiunque desideri conoscere o approfondire la ricca e complessa filosofia buddista tibetana.

Chi è il Venerabile Othok Rinpoche

Nato nella contea tibetana di Lithang, il Venerabile Othok Rinpoche Tenzin Dhamchoe ha una storia personale di grande resilienza e dedizione. Fuggito dal Tibet nel 1986 a causa dell'occupazione cinese, si è rifugiato in India. Qui, nel 1987, è stato riconosciuto da Sua Santità il Dalai Lama come la reincarnazione di Othok Punstang Lobsang Dhamchoe Rinpoche.

Il suo percorso di studi è culminato nel 2008 con l'ottenimento del titolo di Geshe Lharampa, il più alto grado accademico all'interno del sistema monastico tibetano, che richiede oltre vent'anni di studio intensivo. Attualmente, il Venerabile Othok Rinpoche risiede e insegna presso il monastero di Drepung, nel sud dell'India.

La sua presenza a Ospedaletti rappresenta un'occasione imperdibile per la comunità locale e per tutti gli interessati alla spiritualità e alla cultura tibetana, per ricevere insegnamenti direttamente da una delle sue più autorevoli guide.