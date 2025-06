Con Terres Monviso a Jausiers (Barcelonnette) torna il Festival della Cucina Popolare Alpina

Ritorna per la sua seconda edizione il Festival della Cucina Popolare Alpina a Jausiers (Barcelonnette). Un’idea che nasce nel 2023 a Castellar - Saluzzo grazie ad una proposta della Compagnia del Buon Cammino e che si muove da subito tra Italia e Francia, in quel territorio - le Terre Del Monviso - dove è diventato naturale scambiare buone pratiche, idee, musica e gusto. Un festival che grazie alla sua formula semplice e al tema identitario un anno fa ha poi valicato i confini andando in Valle d’Aosta e in futuro si muoverà verso il mare, nelle Alpi liguri.



Ma ora fermiamoci all’oggi. Domenica a Jausiers, a pochi km da Barcelonnette, 5 cucine presenteranno i loro prodotti e l’Italia si racconterà con il proprio gusto. Arriverà dal saluzzese anche la musica del trio Boglio.



Una grande festa italo francese, un connubio di sapori e prodotti per un'insolita domenica di fine primavera.



Programma della giornata

11.45 - Quiz gustoso ! Gratuito - Iscrizione obbligatoria

12.00 - Apertura dei punti di ristoro e b a r

14.00 - Al Municipio: La merenda del gran goloso e altre fiabe italiane" di La Baleine qui dit "Vagues"



Plats salés / Primi e secondi piatti:

•Toca Da Boia (Dolomites Vénétie) / Toca Da Boia

•Frico (Frioul) / Frico

• A s s i e t t e d e polenta avec saucisse e t / o u f r o m a g e / Piatto di polenta con salsiccia e/o formaggio •Ravioles (Valle Varaita - Verzuolo) / Gnocchi della Val Varaita

•Longe de porc au lait avec des pommes de terre (Valle Varaita - Verzuolo) / Lonza di maiale al latte con p a t a t e •Les raviolis del plin à fond brun (I tre porcellini - Val Maira) / Ravioli del plin con fondo bruno

•Vitel' tonné (I tre porcellini - Val Maira) / Vittello Tonnato • « Dandeirets » et légumes (Les gueules enfarinées de l'Ubaye) /« Dandeirets » e verdure

•Burger pulled (Chomp Chomp - Ubaye) / Burger pulled

•Crouzets et charcuterie (La Broche de l'Ubaye)/ Crouzets e salumi

Desserts / Dolci:

•Tartelette aux fruits à la c r è m e (Vallée d'Aoste) / Crostatine alla frutta •Gubana (Udine) / Gubana

•Beignets de pommes à la crème / Frittelle di mele con panna

•Croquants : beignets croustillants / Croquant: ciambelline croccanti